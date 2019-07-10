Отца из Петербурга судят за смерть дочери из-за наркотиков

Фрунзенский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело Евгения Филимонова. Его обвиняют в убийстве по неосторожности.
«К производству уголовное дело пока не принято», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По версии следствия, мужчина 31 января принес домой наркотики и употребил их. Остатки вещества он стряхнул на пол, еще часть — положил на холодильник.
Пару дней спустя остатки наркотиков нашла дочь Филимонова и неустановленным способом употребила их. Это привело к её смерти.
В марте Филимонов обратился в следственный отдел с явкой с повинной.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что жительница Петербурга хранила наркотики в одежде девятилетней дочери. В сапогах девочки нашли более 400 граммов наркотических средств. Их обнаружили сотрудники полиции во время досмотра.