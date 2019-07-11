Прокуратура лишила водителя прав из-за наркотиков

В Петербурге через суд лишили прав водителя, состоящего на учете у нарколога. Соответствующий иск подал прокурор Красногвардейского района.

Прокурор ссылался на то, что у водителя имеются медицинские противопоказания, которые препятствуют безопасному управлению транспортом.

Иск был удовлетворен в полном объеме Красногвардейским районным судом в феврале 2019 года, сообщает прокуратура Петербурга.

Автомобилист попытался оспорить решение и подал апелляционную жалобу. Но Санкт-Петербургский городской суд оставил решение первой инстанции без изменения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга водительских прав через суд лишили мужчину, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он злоупотреблял растительными наркотиками. С иском в суд обратилась прокуратура.