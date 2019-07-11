ФСБ ищет в Колпино контракты на детское питание

В Колпино действуют около 60 школ и детских садов. Фото: pixabay.com

В Колпино действуют около 60 школ и детских садов. Фото: pixabay.com

Администрация района оказывала преференции компаниям на поставки в бюджетные учреждения.

Оперативники ведут обыски в администрации Колпинского района Петербурга. Предполагается, что чиновники разработали преступную схему поставок еды в школы и детские сады.

В ГСУ ГУ МВД возбудили дело об ограничении конкуренции, передает “Фонтанка” 11 июля. С 2016 по 2018 неизвестные лица ввели преференции для нескольких поставщиков еды в бюджетные учреждения, тем самым нарушив правила торговли. Компании, которым удалось договориться с администрацией, сделали более 450 млн рублей на контрактах.

Факт обысков изданию подтвердил руководитель администрации Колпино Анатолий Повелий. В Колпино работают около 60 бюджетных учреждений: примерно 20 школ и 40 детских садов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге прокуратура нашла нарушения в “Петровском колледже”.