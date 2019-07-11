ФСБ ищет в Колпино контракты на детское питание

Администрация района оказывала преференции компаниям на поставки в бюджетные учреждения.
Оперативники ведут обыски в администрации Колпинского района Петербурга. Предполагается, что чиновники разработали преступную схему поставок еды в школы и детские сады.
В ГСУ ГУ МВД возбудили дело об ограничении конкуренции, передает “Фонтанка” 11 июля. С 2016 по 2018 неизвестные лица ввели преференции для нескольких поставщиков еды в бюджетные учреждения, тем самым нарушив правила торговли. Компании, которым удалось договориться с администрацией, сделали более 450 млн рублей на контрактах.
Факт обысков изданию подтвердил руководитель администрации Колпино Анатолий Повелий. В Колпино работают около 60 бюджетных учреждений: примерно 20 школ и 40 детских садов.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге прокуратура нашла нарушения в “Петровском колледже”.