Прокуратура обнаружила нарушения в «Петровском колледже»

Устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры. Фото: http://procspb.ru
Устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры. Фото: http://procspb.ru

Прокуратура Кировского района вместе с представителями Комитета по государственному контролю провела проверку дома 35 по улице Балтийской в Санкт-Петербурге.

Указанное здание является объектом культурного наследия, там находится СПб ГБПОУ «Петровский колледж».

Проверка выявила некоторые нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Установлено, что фасады здания загрязнены, а их целостность нарушена, в некоторых местах наблюдается оголение кирпича. Кроме того, камеры видеонаблюдения и блоки кондиционеров размещены на здании без соответствующего разрешения.

В адрес руководителя колледжа было внесено представление об устранение выявленных нарушений. Также было возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 7.13 КоАП РФ. Устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура лишила водителя прав из-за наркотиков.

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