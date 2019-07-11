Продавец получила уголовное дело за алкоголь для подростков

Суд Василеостровского района Петербурга оштрафовал приезжую на 50 тысяч рублей.

Суд вынес приговор в отношении продавца одного из магазинов Петербурга, которая несколько раз продала несовершеннолетним алкоголь. Женщину, приехавшую из сопредельных республик, признали виновной и оштрафовали.

Продавщицу ранее привлекали к административной ответственности за продажу алкоголя лицам до 18-ти, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 11 июля. Однако в мае женщина “взялась за старое” и снова продала слишком молодому человеку слабоалкогольный газированный напиток. В отношении продавца возбудили уже уголовное дело.

Прокурор Василеостровского района Петербурга посчитала обвинение справедливым и суд назначил продавцу штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Колпино ФСБ устроило обыски из-за детского питания.