Экологи обнаружили в Ленобласти около 40 тонн старых покрышек

Экологи ищут и ликвидируют в Ленобласти свалки из старых покрышек. Фото активиста Никиты Студилова

Экологи ищут и ликвидируют в Ленобласти свалки из старых покрышек. Фото активиста Никиты Студилова

Участники акции «Охота на колеса — 4» подвели итоги своей работы за июнь. Экологи нашли и задокументировали расположение 52 свалок старых покрышек в Ленобласти.

Участники экоквеста весь июнь искали и отмечали на карте незаконные свалки покрышек. В итоге на карте появились 52 точки в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском и Киришском районах Ленобласти, где суммарно разбросаны 2650 старых колес. Общий вес старых покрышек приближается к 40 тоннам. Акция проходит при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью.

Добровольцы-экологи фиксируют места подобных свалок и отвозят старые покрышки в пункты приема, где они перерабатываются в резиновую крошку, которая потом повторно используется. Особенно много выброшенных покрышек обнаружено в окрестностях Всеволожска.

Организаторы квеста предлагают всем желающим присоединиться к этой экологической инициативе. Можно собрать свою команду, а можно вступить в уже существующую. Команды соревнуются между собой в количестве убранных территорий, для участников акции предусмотрены призы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экологи нашли у «Балтийской жемчужины» пустые канистры и выжженную траву