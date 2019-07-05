Экологи нашли у «Балтийской жемчужины» пустые канистры и выжженную траву

В Красносельском районе Петербурга неизвестные разлили едкое вещество с запахом аммиака у жилого комплекса «Балтийская жемчужина».

На месте происшествия обнаружили три пустые канистры, четыре очага «выжженой» травы и мусор с химическим запахом общим весом 20 кг, сообщили корреспонденту Gazeta.SPb в комитете по природопользованию.

При повторном выезде запах аммиака обнаружен не был. Место разлива обработали раствором на основе азотной еислоты.

Лаборатория мониторинга атмосферного воздуха СПб ГУПП «СФ Минерал» продолжает работы по отбору и анализу воздуха. Результаты станут известны в течение трех дней.

Опасность для здоровья и жизни горожан отсутствует, уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что под Кингисеппом протекла цистерна с аммиаком. Она была закреплена в составе товарного поезда.