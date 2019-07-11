«Силовые машины» вновь стали прибыльными

"Силовые машины" на 100% принадлежат миллиардеру Алексею Мордашову. Фото: wikimedia.org

В первом полугодии машиностроительный концерн «Силовые машины» получил 522 млн рублей прибыли. За 2018 год компания понесла убытки в размере 11,56 млрд рублей.

Чистая прибыль «Силовых машин» рассчитана по российским стандартам бухучета, говорится в сообщении компании. В первом полугодии выручка «Силовых машин» снизилась на 0,8%, до 16,31 млрд рублей. Убыток от продаж по сравнению с первым полугодием 2018 года сократился в 8 раз, с 8,62 млрд рублей до 1,07 млрд рублей.

Кредиторская задолженность холдинга выросла с 77,57 млрд рублей на конец 2018 года до 80,17 млрд рублей на 30 июня 2019 года, дебиторская задолженность — 42,46 млрд рублей до 54,95 млрд рублей.

«Силовые машины» проектируют и производят оборудование для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. В холдинг входят такие предприятия, как Ленинградский металлический завод, завод «Электросила», Завод турбинных лопаток. В сотрудничестве с японской Toshiba «Силовые машины» на площадке в Металлострое производят высоковольные транформаторы, а вместе Siemens владеют бизнесом по сборке газовых турбин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в 2018 году новым гендиректором ПАО «Силовые машины» стал Тимур Липанов.

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