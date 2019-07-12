Восемь бойцов «Альфы» пустились в бега

На прошлой неделе в Москве были задержаны семеро сотрудников ФСБ, теперь в этом деле прибавилось еще восемь фигурантов, которые, узнав об аресте сослуживцев, не вернулись из командировки на Кавказ.

Следствие вменяет семерым задержанным сотрудникам «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ России разбойное нападение, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. 5 июля военный суд заключил пятерых из них под стражу, двое были посажены под домашний арест. Уголовное дело возбужденно по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере). По мнению следователей, чекисты причастны к похищению 140 млн рублей из небольшого частного банка.

9 июля информированные источники сообщили «Интерфаксу», что число сотрудников ФСБ, проходящих по этому делу, выросло до 15. В число фигурантов вошли еще восемь бойцов спецподразделения «Альфа». По данным «Новой газеты», во время ареста коллег они находились в командировке на Северном Кавказе. Узнав о случившемся, они не стали возвращаться оттуда и до сих пор там скрываются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что семь сотрудников ФСБ задержаны по делу о хищении 140 млн рублей