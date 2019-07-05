Шесть сотрудников ФСБ задержаны по делу о хищении 140 млн рублей

Три бойца легендарной "Альфы" попали в сводки в качестве подозреваемых. Фото: wikimedia.org

Три бойца легендарной "Альфы" попали в сводки в качестве подозреваемых. Фото: wikimedia.org

В Москве вчера задержали шестерых сотрудников ФСБ, их подозревают в хищениях из банка не менее чем на 140 млн рублей.

Арест трех человек из спецподразделения «Альфа», одного из группы спецназначения «Вымпел», двух офицеров банковского отдела управления «К» ФСБ России и одного сотрудника Академии ФСБ произошло вчера вечером, 4 июля, сообщили источники РБК. Их подозревают краже из банка по одним данным 140 млн рублей, по другим — 170 млн. В Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка.

Официально эта информация пока не подтверждалась. По словам источника «Ведомостей», подозреваемые неформально сотрудничали с одним из московских банков, название которого не раскрывается. Руководство этого банка навлекло на себя подозрения в операциях по незаконному обналичиванию средств.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дело о сотруднике ФСБ, который воткнул в петербуржца карабин, рассмотрят в суде