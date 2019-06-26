Дело о сотруднике ФСБ, который воткнул в петербуржца карабин, рассмотрят в суде

Пострадавший получил серьезные травмы.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что сотрудника ФСБ обвиняют в превышении полномочий – он во время обыска надругался над бизнесменом, используя карабин. В результате у 58-летнего мужчины разорван кишечник и мочевой пузырь. Пострадавший пережил несколько операций, а обвиняемый отрицает свою причастность к случившемуся. Он уверяет, что бизнесмен сам виноват в инциденте.

Дело будет рассмотрено в Выборгском гарнизонном военном суде. В «Фонтанке» отметили, что им займется судья, который занимает свою должность около шести лет. За это время он якобы не вынес ни одного реального приговора за превышение должностных полномочий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сотрудника ФСБ отправили под домашний арест в взятку в 10 миллионов рублей. Сумма предназначалась для улаживания вопросов с экономической полицией.