СМИ: сотрудника ФСБ отправили под домашний арест в взятку в 10 млн

Если информация верна, то оперативник может попасть в тюрьму на срок до 12 лет.

Оперативника ФСБ из Кировского отдела в Петербурге отправили под домашний арест решением военного суда, сообщает «Фонтанка» 20 июня. Мужчину задержали при передаче 10 млн рублей и обвинили в посредничестве во взятке.

Сумма предназначалась для улаживания вопросов с экономической полицией. Изначально ее размер составлял 20 млн рублей. Сумму передал предприниматель из Москвы, передает издание.

В ведомствах Петербурга пока официально не подтвердили информацию “Фонтанки”. За посредничество во взяточничестве в особо крупном размере можно получить штраф от 1,5 до 3 млн рублей или до 60 раз больше, чем сумма взятки, или тюремный срок от 7 до 12 лет.

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