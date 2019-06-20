Бойко-Великого арестовали по делу о растрате средств банка

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Он вместе с сообщниками якобы похитили почти 181 миллион рублей.

Об этом стало известно 20 июня. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на решение Басманного суда Москвы. Бойко-Великий проведет под арестом почти два месяца.

Напоминаем, что бизнесмена обвиняют в растрате средств банка «Кредитный экспресс» – он является владельцем 10% уставного капитала. Его и нескольких сообщников подозревают в том, что они составляли ненастоящие документы об оформленных кредитах. Также они могли похищать деньги клиентов – всего Следственный комитет обнаружил 31 подозрительную операцию.

Сам Бойко-Великий отрицает свою виновность. Ходатайство попросило оставить его под стражей, так как есть предположение, что он захочет связаться с сообщниками и придумать доказательства своей непричастности к преступлениям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полицейские арестовали мужчину, подозреваемого в похищении сумки Louis Vuitton.

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