Полицейские арестовали мужчину, подозреваемого в похищении сумки Louis Vuitton

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В ней лежали ноутбук и крупная сумма денег.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По предварительным данным, 44-летний гражданин Грузии разбил стекло «Мерседеса» и похитил сумку Louis Vuitton, а вместе с ней ноутбук MacBook за 45 тысяч рублей, 9,4 тысячи долларов, банковские карточки и документы.

Сотрудники правоохранительных органов почти уверены, что арестованный мужчина может быть также виноват в еще одном преступлении. Оно было совершено еще 17 декабря 2018 года у дома номер пять по улице Зверинской. Тогда злоумышленник действовал примерно по той же схеме – разбил стекло и похитил сумку с деньгами.

Известно, что при задержании у грузина нашли подделанный паспорт, но его личность уже установлена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге за сутки похитили четыре машины общей стоимостью в 12,3 млн.

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