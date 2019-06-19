В Петербурге за сутки похитили четыре машины общей стоимостью в 12,3 млн

Уголовные дела уже заведены, пока что ни один злоумышленник не пойман.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

18 июня пропали сразу три «Тойоты Камри». Одна из них стояла у дома на улице Саратовской в Выборгском районе. Хозяйка заявила, что стоимость автомобиля – 1,6 миллиона рублей. Другую владелец оставил на Литовской улице в Калининском районе – автомобиль стоил 2,3 миллиона рублей. Третью «Тойоту Камри» похитили тоже в Калининском районе, но уже с улицы Карпинского. Стоимость машины составляет 2,5 миллиона рублей.

Самый дорогой автомобиль, угнанный за прошедшие сутки, — «Мерседес-Бенц» за 5,8 миллиона рублей. Он стоял у дома по Приморскому шоссе в Курортном районе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Калининском районе у 32-летней мамочки угнали коляску.