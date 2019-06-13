В Калининском районе у 32-летней мамочки угнали коляску

В момент происшествия ребёнка в коляске не было.

О происшествии, которое случилось 12 июня, сообщают сегодня сотрудники УГ МВД по Петербургу и Ленобласти. Коляску злоумышленники решили украсть из парадной дома по Светлановскому проспекту.

В полицию обратилась владелица коляски. В момент происшествия никого в коляске не было. Стоимость “транспортного средства” составляет 5 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скитальцы из Москвы и Камчатки воровали ручную кладь в Пулково на протяжении года.