Скитальцы из Москвы и Камчатки воровали ручную кладь в Пулково на протяжении года

В настоящее время следствием линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

В настоящее время следствием линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Сценарий Бони и Клайда они решили повторить на территории аэровокзала в надежде попасть на большой куш.

К сотрудникам транспортной полиции в аэропорту “Пулково” обратился пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Вьетнам с сообщением о том, что у него украдена барсетка с лекарственными препаратами для сердца. Об этом сообщают в УТ МВД России по СЗФО.

Именно это заявление и стало отправной точкой в расследовании серии краж, которые совершали 24-летня москвичка и 34-летний житель Камчатки, который больше года бродяжничали и таким образом, вероятно, зарабатывали себе на жизнь.

Стражами правопорядка установлено, что влюбленные регулярно приезжали на территорию аэровокзального комплекса. Во время прохождения предполетных досмотров пассажиров, они подгадывали момент и совершали тайные хищения ручной клади.

После этого они выносили вес украденное в лесополосу за территорию аэропорта. Криминальную пару интересовали исключительно ценный вещи, которые в дальнейшем они сдавали в комиссионный магазин.

В настоящее время следствием линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Они находятся под арестом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за сутки в Ленобласти и Петербурге угнали две иномарки общей стоимостью более 7 млн рублей.