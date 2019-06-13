За сутки в Ленобласти и Петербурге угнали две иномарки общей стоимостью более 7 млн рублей

В полицию обратились жители Всеволожского районе Ленобласти и Приморского района Петербурга.

С заявлением в полицию обратился житель Приморского района, сообщают в ГУ МВД по Петербурга и Ленобласти. У него угнали Lexus GX, который был припаркован у одного из домов по аллее Поликарпова. Стоимость ущерба оценили в 4,1 млн рублей.

В этот же день к сотрудникам правоохранительных органов поступило еще одно заявлением от женщины 1982 года рождения. Он сообщила, что во Всеволожске, от одного из домов по проспекту Добровольского, неизвестный злоумышленник совершил кражу принадлежащего ей автомобиля Toyota Land Cruiser, стоимостью 3 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что таксист на Думской угрожал пассажиру пистолетом и приказал снять крупную сумму в банкомате.