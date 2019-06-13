Таксист на Думской угрожал пассажиру пистолетом и приказал снять крупную сумму в банкомате

Сотрудники полиции начали розыск “шального” таксиста.

В правоохранительные органы обратился мужчина 26 лет. Он сообщил, что в отношении него совершено разбойное нападение. Об этом сообщают сотрудники ГУ ВМД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проведения проверки сотрудниками полиции установлено, что на улице Думская заявитель сел в автомобиль такси, где водитель согласился довезти его. Однако по пути до места назначения условия поменялись. Таксист достал пистолет и потребовал снять деньги с банковской карты.

Предполагаемый ущерб составил около 35 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, приняты меры к установлению личности злоумышленника. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что родственники на Ударников почувствовала к друг другу неприязнь и устроили поножовщину.