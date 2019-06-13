Родственники на Ударников почувствовала к друг другу неприязнь и устроили поножовщину

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Лос-Анджелесе мужчина ради своей собаки подрался с медведицей. Решается о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Лос-Анджелесе мужчина ради своей собаки подрался с медведицей. Решается о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

Одного из них пришлось госпитализировать в тяжёлом состоянии.

Происшествие случилось 12 июня в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в квартире одного из домов по проспекте Ударников, мужчине нанесли ножевое ранение.

В результате происшествия был задержан мужчина 1962 года рождения, а госпитализирован мужчина 1980 года рождения. Как сообщает полиция, между родственниками произошел конфликт, тогда один из участников инцидента взялся за нож и применил его.

Решается о возбуждении уголовного дела.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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