На берегу Финского залива покажут фильмы под открытым небом

Сегодня, 12 июля, начинается фестиваль кино под открытым небом «Кинолес 2019». Мероприятие будет идти три дня — с 12 по 14 июля на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге.

В программе фестиваля показ различных фильмов от молодых российских режиссеров, выпускников профильных вузов. Также в программу включены фильмы, которые являются фестивальными хитами последних лет.

Кино будет траслироваться на фестивале только в вечернее время суток. Однако днем будут проходить мастер-классы, игры в пляжный волейбол и настольный теннис, дети будут увлечены рисованием и мультипликацией.

Также в рамках фестиваля будет работать фуд корт, где подкрепиться смогут все желающие. Вход на мероприятие свободный.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что конкурс «Мой город — мои возможности» привлекает все больше участников в Петербурге.