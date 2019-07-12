Конкурс «Мой город — мои возможности» привлекает все больше участников в Петербурге

Кандидат в муниципальные депутаты избирательного округа МО «Морской» Максим Бойко дал комментарий относительного конкурса «Мой город — мои возможности».
Он отметил, что конкурс является отличной возможностью для тех петербуржцев, которые активно выступают со своими мыслями и идеями в отношении улучшения качества жизни в Санкт-Петербурге. Бойко подчеркнул, что именно этот кадровый конкурс дает возможность активистам реализовать свои задумки.
Конкурс «Мой город — мои возможности» проводится по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По первым результатам в конкурсе желает принять участие множество жителей города.
Прием видеоотчетов с предложениями закончен. Следующий этап пройдет с 21 по 24 августа.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов поделился планом по реставрации сложных фасадов в Петербурге.