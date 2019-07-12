Беглов поделился планом по реставрации сложных фасадов в Петербурге

Будет ремонтироваться по 25 объектов в год. Фото: кадр из видео 78.ru

Будет ремонтироваться по 25 объектов в год. Фото: кадр из видео 78.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах относительно капитального ремонта зданий со сложными фасадами.

Данный вопрос глава города обсуждал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Глава Северной столицы поделился со зрителями планами на ближайшие десять лет по реставрации исторических зданий, имеющих сложные фасады. Предполагается, что каждый год будут ремонтироваться по 25 подобных объектов.

Беглов отметил, что 26 июня им был подписан закон, согласно которому такие объекты уходят под контроль комитета по охране памятников, который на сегодняшний день в Санкт-Петербурге около 1851.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов огласил новые меры социальной поддержки в Петербурге.