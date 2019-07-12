Беглов огласил новые меры соцподдержки в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о дополнительных мерах соцподдержки, которые были введены за последние годы.

Глава Северной столицы поведал об этом в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым». Беглов рассказал о процессе работы по расширению службы социальных такси в Санкт-Петербурге. Он отметил, что недавно перечень категорий граждан, которые имеют право пользоваться данной услугой, был расширен. Теперь ей смогут воспользоваться дети-инвалиды и дети, страдающие от онкологических заболеваний.

Кроме того, в эфире был показан сюжет о чемпионке по настольному теннису среди инвалидов Анне Матюшко. Девушка с рождения не имеет ступней и левой кисти. Из-за того, что её протезы пришли в негодное состояние, ей пришлось прекратить тренировки. После эфира с главой города ей оказали помощь со временными протезами, поэтому теперь она сможет продолжить заниматься любимым делом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Петербурга создадут новую стратегию развития музеев.