Власти Петербурга создадут новую стратегию развития музеев

В среду, 10 июля, на заседании Межведомственного музейного совета был подписан меморандум о создании новой особой стратегии для развития музеев Санкт-Петербурга.

Документ был подписан временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым и директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Отмечается, что данный меморандум даст возможность скоординировать работу по улучшению музейной сфера города и поможет в решении вопроса о привлечении инвестиций в неё же.

Пиотровский отметил, что стратегия будет осуществляться в связи с острыми социальными потребностями в городе-музее Санкт-Петербурге. Основным принципом стратегии станет сохранение единого культурного пространства Северной столицы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фестиваль «Битва на Неве» пройдет в Петропавловской крепости.