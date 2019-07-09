Фестиваль «Битва на Неве» пройдет в Петропавловской крепости

В рамках фестиваля можно будет увидеть состязания конных и пеших рыцарей, командные сражения по историческому средневековому бою. Фото: пресс-служба "Доблесть веков".

В рамках фестиваля можно будет увидеть состязания конных и пеших рыцарей, командные сражения по историческому средневековому бою. Фото: пресс-служба "Доблесть веков".

На ближайших выходных, 13 и 14 июля, на территории Петропавловской крепости Санкт-Петербурга пройдет международный исторический фестиваль «Битва на Неве».

Торжественное открытие фестиваля состоится 13 июля в 12:00.

Жители и гости Петербурга смогут уже в шестой раз смогут насладиться фестивалем с неповторимой атмосферой средневекового праздника, который традиционно проходит в середине лета в Петропавловской крепости. Подготовкой мероприятия, как и в прошлых годах, занимается общественная организация «Доблесть веков».

В рамках фестиваля можно будет увидеть состязания конных и пеших рыцарей, командные сражения по историческому средневековому бою. В них примут участие сильнейшие клубы России, зарубежья и представители национальной сборной, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба общественной организации «Доблесть веков».

Также публику будут развлекать с помощью музыкальных и танцевальных номеров. Шуты и паяцы устроят на фестивале атмосферу всеобщего веселья. Кроме того, на мероприятии будут проводиться мастер-классы по ремеслам, фехтованию и стрельбе из лука на различных интерактивных площадках.

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