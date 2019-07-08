Удмуртский праздник “Гербер” пройдет в Александровском парке

Олег Капитанов заметил, что удмуртов в Петербурга мало, но их культура довольно заметная.

Петербуржцев научат танцевать удмуртские танцы и завлекут поиграть с лаптем. В субботу 13 июля в Александровском парке пройдет национальный праздник “Гербер”.

В Петербург приедут творческие коллективы Башкортостана, Удмуртии, Татарстана и даже Пермского края. На мероприятии проведут мастер-класс по национальным танцам и устроят традиционные игры — типа прыжков через половик и забав с лаптем, сообщили в Смольном 8 июля. На праздник горожан приглашает новый глава комитета по межнациональной политике Олег Капитанов. Он отметил, что в Петербурге живем немногим более тысячи удмуртов — только 0,03% населения.

Само название переводится с национального языка “после плуга” — праздник отмечают после окончания весенних работ в поле. Впервые в Петербурге его отметили в 2018 году. Праздничная программа стартует в 12:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Капитанов съездил на Сабантуй и рассказал о работе в Смольном.