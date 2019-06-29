Капитанов съездил на Сабантуй и рассказал о работе в Смольном

Новый глава комитета по межнациональным отношениям приостановил членство в ЛДПР ради Петербурга.

Олег Капитанов, новоиспеченный глава комитета по межнациональным отношениям Петербурга, вместе с Александром Бегловым съездил на праздник Сабантуй в деревне Энколово 29 июня. Бывший депутат рассказал о новой должности и своих приоритетах.

Капитанов отметил, что у комитета, куда его определил Беглов, много полномочий и он планирует многое поменять. Интересы Санкт-Петербурга для него стоят на первом месте, поэтому он приостановить членство в ЛДПР.

Экс-депутат парламента Санкт-Петербурга баллотируется в губернаторы Санкт-Петербурга и уже отдал бумаги с подписями муниципальных депутатов в СПБИК, где подтвердили их получение.

Сабантуй во Всеволожском районе Ленобласти посетили свыше 100 тысяч гостей. Мероприятие открыл Александр Дрозденко, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.