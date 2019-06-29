Беглов и Дрозденко открыли праздник “Сабантуй” в Энколово

Дрозденко приезжает на праздник в седьмой раз. Фото: lenobl.ru
Дрозденко приезжает на праздник в седьмой раз. Фото: lenobl.ru

Гостям предлагают плов, шашлык и традиционные татаро-башкирские развлечения.

Татаро-башкирский праздник “Сабантуй” начался в деревне Энколово во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили Gazeta.SPb в правительстве региона 29 июня. Церемонию открытия посетили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и Александр Беглов, врио губернатора Северной столицы.

Дрозденко рассказал, что приезжает на праздник уже в седьмой раз. Он подчеркнул, что в многонациональной Ленинградской области чтят праздники всех народов.

На Сабантуй в 2019 году приехали артисты из Башкирии и Татарстана. Для гостей устроили турнир по борьбе на поясах, выступления канатоходцев, народные игры — вроде перетягивания каната или подъема на столб. На празднике представлена и народная кухня татар и жителей Башкортастана: плов, шашлык, чак-чак, колбаса из конского мяса.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пушкине отмечают день основания.

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Беглов и Дрозденко открыли праздник “Сабантуй” в Энколово
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