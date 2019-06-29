Город Пушкин празднует день основания

В 23:00 всех присутствующих на празднике ждет фейерверк. Фото: https://vk.com/public6311

В 23:00 всех присутствующих на празднике ждет фейерверк. Фото: https://vk.com/public6311

В Год театра праздничная программа проходит под общим названием “Карнавальная театралия”.

В субботу, 29 июня, в городе Пушкин жители и гости города празднуют день его основания, сообщают в администрации Пушкинского района.

Площадки праздника будут работать как в центральной части города, так и в Буферном парке. Центральным событием праздника 2019 года станет Первый Царскосельский фестиваль уличных театров, который будет проведен при поддержке Российского союза уличных театров и артистов.

Праздничная программа стартовал еще в 11:00 у Дома молодежи “Царскосельский”. С 14:00 до 14:30 пройдет шествие уличных театров и примкнувших к ним зрителей.

Кульминацией праздника станет выступление звезд отечественной эстрад, в завершении выступит российская певица Вика Цыганова. В 23:00 всех присутствующих на празднике ждет фейерверк.

С подробной программой праздника можно ознакомиться на сайте администрации.

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