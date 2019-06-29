Петербург признан одним из самых комфортных городов России для изобретателей

Опрос провели в преддверии Дня изобретателя и рационализатора, который отмечают сегодня.

В тройку самых комфортных для изобретательства городов России вошел не только Петербург, но и Казань вместе с Нижним Новгородом. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко

Опрос провели специально ко Дню изобретателя и рационализатора, который отмечают 29 июня.

Праздник был учреждён в конце 50х годов прошлого века Академией наук СССР и подтверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1979 года.

Самым комфортным для изобретателей стала Казань, за нее проголосовали 27% респондентов, Петербургу отдали предпочтение 20% проголосовавших, и у Нижнего Новгорода — 13%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург стал лучшим городом для летних гастрономических путешествий.