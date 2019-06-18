Петербург стал лучшим городом для летних гастрономических путешествий

В рейтинге лучших городов для летних гастрономических туров и путешествий Петербург занял первое место. Также в пятерку лидеров вошла Москва, Казань, Подмосковье и Владимирская область.

По данным агентства ТурСтат, за Петербург как лучший в России город для гастрономического туризма летом отдали свой голос 16% опрошенных, за Казань и Татарстан — 13%, за Москву — 10%, за Московскую область — 6%, за Суздаль (Владимирская область) — 3%.

За Грузию как лучшее зарубежое направление гастрономического туризма проголосовали 16% респондентов, за Армению — 10% и за Белоруссию, Италию и Францию — по 6%.

Напомним, что 18 июня отмечается День устойчивой гастрономии согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург стал лидером рейтинга для летних поездок по России.