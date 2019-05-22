Петербург стал лидером рейтинга для летних поездок по России

Самые длительные летние поездки по городам страны туристы планируют в Петербург, сообщает сервис Tvil.ru.

В пятерку городов, популярных для поездок по стране летом 2019 года также вошли: Москва, Казань, Краснодар и Ростов-на-Дону.

По данным Tvil.ru, туристы планируют свои путешествия на период от 2 до 7 дней и потратят на проживание от 1,7 до 3,1 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего останавливаться в Краснодаре (1,7 тысяч рублей в сутки), дороже всего — в Москве (3,1 тысяча рублей в сутки).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что составлен рейтинг малоизвестных достопримечательностей Петербурга.

Самым популярным среди таких мест стал аэролифт, который расположен у отеля «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной. Оттуда можно полюбоваться на город с высоты птичьего полета.

Второе место в рейтинге отошло Ротонде, которая представляет собой парадную на углу дома улицы Гороховой и набережной реки Фонтанки.