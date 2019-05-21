Составлен рейтинг малоизвестных достопримечательностей Петербурга

На первом месте рейтинга расположился воздушный шар, который находится на Пироговской набережной.
Топ малоизвестных, но излюбленных туристами и местными жителями достопримечательностей Санкт-Петербурга составил сетевой путеводитель «Петербург 24», сообщает издание «Петербургский дневник».
Самым популярным среди таких мест стал аэролифт, который расположен у отеля «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной. Оттуда можно полюбоваться на город с высоты птичьего полета.
На втором месте рейтинга находится Ротонда, которая представляет собой парадную на углу дома улицы Гороховой и набережной реки Фонтанки.
Третью строчку топа занял Дом исполнения желаний, расположенный на Гражданской улице рядом с Вознесенским проспектом.
Помимо этого в десятку вошли каток в Новой Голландии, двор дома Бака на улице Коричной, улица Лунных кошек на Петроградской, сквер знаков Зодиака и некоторые другие любопытные места города.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что появился новый стрит-арт на Парнасе: «Урна любви».