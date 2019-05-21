Составлен рейтинг малоизвестных достопримечательностей Петербурга

С воздушного шара можно увидеть весь город. Фото: Аэролифт Санкт-Петербург

С воздушного шара можно увидеть весь город. Фото: Аэролифт Санкт-Петербург

На первом месте рейтинга расположился воздушный шар, который находится на Пироговской набережной.

Топ малоизвестных, но излюбленных туристами и местными жителями достопримечательностей Санкт-Петербурга составил сетевой путеводитель «Петербург 24», сообщает издание «Петербургский дневник».

Самым популярным среди таких мест стал аэролифт, который расположен у отеля «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной. Оттуда можно полюбоваться на город с высоты птичьего полета.

На втором месте рейтинга находится Ротонда, которая представляет собой парадную на углу дома улицы Гороховой и набережной реки Фонтанки.

Третью строчку топа занял Дом исполнения желаний, расположенный на Гражданской улице рядом с Вознесенским проспектом.

Помимо этого в десятку вошли каток в Новой Голландии, двор дома Бака на улице Коричной, улица Лунных кошек на Петроградской, сквер знаков Зодиака и некоторые другие любопытные места города.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что появился новый стрит-арт на Парнасе: «Урна любви».