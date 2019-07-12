Частные детсады в Ленобласти станут дешевле

В Ленинградской области получат субсидии частные детские сады, имеющие образовательную лицензию и как минимум 20 воспитанников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о субсидиях, которые будут предоставлены частным детски садам для снижения платы родителей, сообщают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Дрозденко говорит, что частные сады смогут повысить востребованность благодаря субсидиям, которые снизят родительскую плату родителям воспитанников.

На получение субсидий могут рассчитывать только те частные детсады, у которых есть образовательная лицензия и более 20 детей на воспитании.

Частные детсады должны подписать соглашение об установлении предельного размера платы от родителей в размере 5 тыс рублей ежемесячно. При этом отмечается, за одного ребенка общий размер финансирования может достигать 18 ты рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов распорядился закончить детский сад на Лиственной в IV-ом квартале.