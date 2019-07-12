Два школьника избили петербуржца и похитили его телефон

Сегодня, 12 июля, в отделение полиции Калининского района Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации мужчины.

Сотрудники медицинского учреждения сообщили полицейским, что от дома 30 по улице Демьяна Бедного был госпитализирован 31-летний гражданин.

Пострадавший рассказал, что его избили двое неизвестных злоумышленников, после чего похитили мобильный телефон и скрылись, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов по «горячим» следам были задержаны двое граждан в возрасте 18 и 16 лет. На данный момент полицеские принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга раскрыта кража мобильного телефона.