Два школьника избили петербуржца и похитили его телефон

Принимается решение о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay.com
Принимается решение о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay.com

Сегодня, 12 июля, в отделение полиции Калининского района Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации мужчины.

Сотрудники медицинского учреждения сообщили полицейским, что от дома 30 по улице Демьяна Бедного был госпитализирован 31-летний гражданин.

Пострадавший рассказал, что его избили двое неизвестных злоумышленников, после чего похитили мобильный телефон и скрылись, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов по «горячим» следам были задержаны двое граждан в возрасте 18 и 16 лет. На данный момент полицеские принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга раскрыта кража мобильного телефона.

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