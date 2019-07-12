В Колпинском районе раскрыта кража мобильного телефона

Полиция раскрыла кражу мобильного телефона в поселке Металлострой в Ленинградской области.

Во вторник, 10 июля 2019 года, в правоохранительные органы поступило заявление от 41-летнего мужчины.

Потерпевший сообщал, что парой дней ранее, 8 июля 2019 года, возле 18 дома на Центральной улице в поселке Металлострой Колпинского района злоумышленник похитил у него мобильный телефон, который оценивается в пять тысяч рублей.

На следующий день полицейские поймали преступника. Им оказался 40-летний гражданин.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

На данный момент злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в Петербурге у пенсионерки похитили 150 тыс рублей. Полиция разыскивает злоумышленников, похитивших деньги у пенсионерки. 10 июля, около восьми вечера к ней в квартиру позвонил неизвестный мужчина и сообщил о перерасчетах в накоплениях.