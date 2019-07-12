На Ленинском обокрали ювелирный магазин, сделав яму в полу

Вчера, 11 июля, сотрудникам полиции Кировского района Санкт-Петербурга стало известно, что из ювелирного магазина пропали украшения и драгоценности.

В ночное время суток, когда в магазине, расположенном в доме 128 по Ленинскому проспекту, никого не находилось, неизвестный злоумышленник проник в помещение и совершил хищение ювелирных укрощений, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, преступник проделал дыру в полу, что помогло ему попасть внутрь. Отмечается, что сигнализация не сработала.

Полиция проводит проверку, устанавливается количество похищенного. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге у пенсионерки похитили 150 тыс рублей.