В Петербурге у пенсионерки похитили 150 тыс рублей

Полиция разыскивает злоумышленников, похитивших деньги у пенсионерки.

В среду, 11 июля 2019 года в полицию Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 76-летней петербурженки. В нем сообщалось, что днем ранее, 10 июля, около восьми вечера к ней в квартиру позвонил неизвестный мужчина и сообщил о перерасчетах в накоплениях. Злоумышленник заявил женщине, что для того, чтобы ей получить 320 тыс рублей, необходимо оплатить 150 тыс рублей и вдобавок 16 тысяч госпошлины. Доверчивая пенсионерка поверила незнакомцу — она сняла денежные средства со счета и передала курьеру.

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание мошенников, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что убегая от полиции петербуржец похитил деньги у пенсионерки. Сотрудниками полиции Невского района Санкт-Петербурга во вторник, 9 июля, по «горячим следам» задержан подозреваемый в совершении грабежа.