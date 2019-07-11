Убегая от полиции петербуржец похитил деньги у пенсионерки

Сотрудниками полиции Невского района Санкт-Петербурга во вторник, 9 июля, по «горячим следам» задержан подозреваемый в совершении грабежа.

Около 18:00 неизвестный злоумышленник у дома 7 по улице Антоново-Овсеенко похитил из автомобиля 31-летней женщины её сумку в тот момент, когда гражданка пристегивала на заднем сидении ребенка. Пострадавшая сопротивлялась, но преступник смог отнять сумку.

В сумке находились деньги и мобильный телефон. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина, скрываясь от полиции, проник на балкон 8 этажа, затем при помощи лестницы, которую расположил горизонтально, перебрался на балкон соседней квартиры. Обнаружив, что преследование продолжается, он выбил дверь балкона и проник в квартиру пенсионерки, где совершил хищение денег и золотых украшений.

Сотрудникам полиции всё-таки удалось по «горячим следам» задержать ранее судимого 41-летнего подозреваемого на балконе одной из квартир дома 15 по Искровскому проспекту. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Лексус» за 4 млн похитили, пока петербуржец был за границей.