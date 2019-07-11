«Лексус» за 4 млн похитили, пока петербуржец был за границей

Сегодня, 11 июля, в отделение полиции Выборгского района около половины второго часов ночи прибыл мужчина 1992 года рождения с информацией о пропаже автомобиля.

Гражданин рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, что неизвестный злоумышленник совершил хищение его автомобиля марки «Лексус RX350», припаркованного у дома 6 корпус 1 по улице Сикейроса в Санкт-Петербурге.

Владелец отметил, что в момент пропажи автомобиля находился за границей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Стоимость похищенного автомобиля составляет порядка 4,3 миллионов рублей. По факту обращения гражданина сотрудниками полиции проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у индивидуального предпринимателя похитили деньги и карточку в Петроградском районе.