У индивидуального предпринимателя похитили деньги и карточку в Петроградском районе

Мужчина 1988 года рождения обратился к сотрудникам правоохранительных органов с информацией о грабеже, совершенном в отношении него.

В среду, 10 июля, в 18:25 потерпевший, работающий индивидуальным предпринимателем, обратился в полицию Петроградского района Санкт-Петербурга. Он сообщил, что 6 июля в 04:40 часов ночи у дома 23 по улице Большой Пушкарской неизвестный злоумышленник применил к нему физическую силу и похитил кошелек.

В кошельке находилось 3 тысячи рублей и банковская карта, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками полиции были предприняты меры, в результате чего был задержан подозреваемый 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Василеостровском районе задержан подозреваемый в грабеже.