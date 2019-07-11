В Василеостровском районе задержан подозреваемый в грабеже

В среду, 10 июля, в отделение полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга около шести часов утра обратился пострадавший.

Пострадавший 1968 года рождения сообщил сотрудникам полиции о том, что у дома 1 по Новосмоленской набережной в 05:45 часов утра неизвестный злоумышленник применил к нему физическую силу, после чего совершил хищение рюкзака, в котором находились личные вещи и документы потерпевшего.

Затем преступник скрылся с места происшествия, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейским удалось задержать у указанного дома гражданина 1981 года рождения, который был изобличен в совершении преступления. Похищенное было изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области задержан молдованин, подозреваемый в изнасиловании.