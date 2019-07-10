16-летнюю девочку пытались продать в рабство в Москве

Следствие настаивает на заключение мужчины под стражу. Фото: pixabay

Следствие настаивает на заключение мужчины под стражу. Фото: pixabay

В Москве мужчина попытался продать школьницу за полмиллиона рублей.

Злоумышленника задержали в столице после его попытки продать юную девушку за 500 тыс рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми», сообщила Иванова.

По данным Следственного комитета РФ, вечером 9 июля подозреваемый в одном из кафе, находящемся в восточной части столицы, осуществил продажу девочки-подростка 2003 года рождения за полмиллиона рублей.

Сделка проводилась в рамках оперативных мероприятий.

Мужчина находил богатых клиентов в России и в других странах, после продавал им молодых женщин, среди которых были и несовершеннолетние.

Следствие настаивает на заключение мужчины под стражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что парочка азиатов взяла в рабство бомжа и заставляла его попрошайничать на Софийской овощебазе.