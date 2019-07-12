Дочь избила своего 61-летнего отца в парадной Выборгского района

Вчера, 11 июля, в отделение полиции Выборгского района Санкт-Петербурга позвонил гражданин и сообщил, что в парадной убивают его соседа.

Позднее пострадавший был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как средней тяжести, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и опросили мужчину, который обращался в полицию изначально. Он сообщил, что телесные повреждения 61-летнему мужчина наносила его 37-летняя дочь. Причина их конфликта на данный момент неизвестна.

Сотрудники полиции принимают меры для того, чтобы найти и задержать злоумышленницу. Принимется решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что два школьника избили петербуржца и похитили его телефон.