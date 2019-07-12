Светофоры на Васильевском заговорили с пешеходами

Светофоры оборудовали звуковыми устройствами. Фото: pixabay.com
Светофоры оборудовали звуковыми устройствами. Фото: pixabay.com

Светофоры в Василеостровском районе Петербурга подключили к устройствам звукового сопровождения.

Голоса появились у светофоров на пересечении Наличной улицы с Новосмоленской набережной и улицы Одоевского, а также на перекрестке Среднего проспекта ВО с 6-7-линиями ВО, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Устройства звукового сопровождения дублируют сигнала светофора речевыми сообщениями. Оборудование призвано помочь слабовидящим и маломобильным группам населения и повысить безопасность перехода.

Работы по подключению провела Дирекция по организации дорожного движения Петербурга. Оборудование проводилось в соответствии с адресной программой на основании обращений Всероссийского общества слепых и представителей районной администрации.

Всего в 2019 году в Петербурге установят 928 голосовых сигнализаций на светофорах по 115 адресам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у дома 3 по улице Савушкина появится новый светофор.

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