На переходе у дома 3 по Савушкина установят светофор

В Приморском районе Петербурга появится новый светофор. Установить его планируют у дома 3 по улице Савушкина.
К строительству светофорного поста на нерегулируемом пешеходном переходе приступила СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
Светофор поможет обеспечить безопасный переход до станции метро «Черная речка» и повысить общий уровень безопасности дорожного движения в Приморском работе.
Завершить установку светофора планируется в третьем квартале 2019 года.
Работы выполняются в рамках реализации адресной программы по строительству светофорных объектов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге устанавливают светофор на пересечении Парусной улицы и Малого проспекта В.О. — напротив одного из корпусов Горного университета.