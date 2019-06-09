Напротив корпуса Горного университета ставят светофор

Жители Васильевского острова в целом остались довольны идущим благоустройством.

На пересечении Парусной улицы и Малого проспекта Васильевского острова идут дорожные работы. Жители Василеостровского района Санкт-Петербурга подозревают, что на перекрестке поставят светофор, передают в группе “Живем на Васильевском” в социальной сети 9 июня. Напротив перекрестка находится один из корпусов Горного университета.

Пользователи социальной сети восприняли новость в целом позитивно — споры вызывает лишь демонтаж “лежачих полицейских”. Некоторые переживают, что если их уберут, то молодежь возьмет привычку разгонятся на прямом Малом проспекте. Автомобилисты радуются, что студентов больше не нужно будет каждый раз пропускать — они получат на переход зеленый сигнал светофора. В обсуждении в соцсети поучаствовали и сами студенты и выразили радость в связи с благоустройством.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Милонов недоволен ларьками у метро “Проспект Ветеранов”.