Милонов расскажет Беглову о ларьках на Ветеранов

Милонов уверен, что торговля у метро идет нелегально. Фото: https://vk.com/milonov
Милонов уверен, что торговля у метро идет нелегально. Фото: https://vk.com/milonov

Депутат Заксобрания посетовал, что градозащитников больше беспокоят храмы.

Виталий Милонов возмутился ларьками у станции метро “Проспект Ветеранов”. Фотографии “незаконных”, по его мнению, павильонов депутат Заксобрания Санкт-Петербурга разместил в социальных сетях: на своей странице “Вконтакте” и в Instagram в воскресенье 9 июня.

Милонов подчеркнул, что градозащитники не обращают внимание на ситуацию с нелегальной торговлей в Кировском районе Петербурга и посетовал, что их куда больше беспокоит строительство храмов. Милонов подчеркнул, что обратится по поводу проблемы к губернатору, имея в виду, вероятно, врио губернатора Александра Беглова. Градоначальника в Петербурге выберут лишь 8 сентября из 21 кандидата на данный момент.

Стоит отметить, что комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) регулярно проводит рейды по городу. Например за прошедшую рабочую неделю в Санкт-Петербурге сотрудники ККИ отобрали у уличных торговцев свыше 3 тысяч единиц товара, сообщила Gazeta.SPb ранее. К ним Милонову и стоит обратиться.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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