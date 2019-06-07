В саду Ивана Фомина нашли нелегальный батут

Конструкцию в 70 м2 инспекторы забрали с собой. Фото: ККИ

Конструкцию в 70 м2 инспекторы забрали с собой. Фото: ККИ

Комитет по контролю за имуществом Петербурга подвел итоги рейдам за неделю.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга подвел итоги рейдам за прошедшую неделю. У нелегальных торговцев забрали свыше 3000 единиц товара, прицепы и батут, сообщили Gazeta.SPb в ККИ 7 мая.

За рабочую неделю сотрудники комитета навестили Светлановский пр., Стачек, Просвещения и Московский; проверили территорию у станций “улица Дыбенко” и «проспект Ветеранов”, и даже заехали с проверкой в Пушкин.

В ККИ Санкт-Петербурга заявляют, что забрали автолавку по продаже трикотажа, семь холодильных тележек, тумбу для продажи сим-карт и зонты, шесть штук.

В саду Ивана Фомина у улицы Есенина (Выборгский район Санкт-Петербурга) нашли подозрительный батут: у владельцев не было ни документов на него, ни сертификатов о его безопасности, передают в ККИ. Между тем конструкция занимала площадь в 70 м2 — инспекторы забрали его с собой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ККИ Петербурга демонтировал ларек и пекарню.